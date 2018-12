«I miei corsi di difesa gratuiti per non arrendersi ai violenti»

«Difesa non è solo uso esclusivo della forza per reagire a un attacco, ma comprende anche e soprattutto l’atteggiamento». Queste parole Filippo Ladisi, cintura nera 6° Dan di aikido, le ripete a ogni frequentatore che inizia il suo corso alla palestra Okinawa di corso Maroncelli 9. Affinché il concetto entri in testa fin da subito. Del resto, il “sensei” di insegnamenti ne ha da vendere. Sessantaquattro anni, di cui oltre 40 nell’aikido, una disciplina che continua a praticare e ad insegnare nonostante un’ipovedenza che lo ha colpito negli ultimi anni.

Un grande maestro, che dopo essere andato in pensione, nel 2014, ha deciso di impiegare gran parte del suo tempo a disposizione del prossimo, facendo corsi di difesa personale. In maniera del tutto gratuita. «Ho la mia pensione, mi basta. Ed è giusto che chiunque, anche chi ha mezzi economici limitati, possa accedere ai corsi». La settimana di Filippo si divide tra la palestra di corso Maroncelli e l’Unitrè di Nichelino e alle sue lezioni il pubblico è eterogeneo. Si va dai ragazzi di 20 anni a persone di 60 anni e oltre, con una forte presenza di donne. A loro, così come a tutti gli altri frequentatori, il maestro insegna anzitutto come comportarsi nella vita di tutti i giorni. «Mai sentirsi vittime perché – spiega – gli aggressori capiscono fin da subito se sei debole». Insomma, non solo dottrine di arti marziali, ma vere e proprie lezioni di vita. Insegnamenti che, a sentire chi frequenta i corsi, sono anche serviti in alcune circostanze spiacevoli. «Due settimane fa ho subìto un’aggressione in auto e grazie ai consigli di Filippo sono riuscita a difendermi», racconta Luana. In cuor suo però, il “sensei” spera che nessuno dei suoi allievi incappi mai in brutte disavventure.

«Ai miei ragazzi auguro sempre ogni bene. Da parte mia, cerco di trasmettere quello che ho appreso nella mia quarantennale esperienza. Sperando che basti». Un cruccio, però, Filippo ce l’ha. Gli piacerebbe che il Comune, prima o poi, gli concedesse uno spazio in un palazzetto dove poter insegnare a più persone. Sempre e rigorosamente gratis. «Non potrei mai chiedere un centesimo». Fino a quando? «Finché me la sentirò. Se penso che il mio maestro di aikido, Hiroshi Tada, è ancora oggi sul tatami a 89 anni suonati, io posso considerarmi un ragazzino».