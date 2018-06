Migliaia di visitatori al Villaggio Contadino di Coldiretti. Centinaio: “Difenderò l’agricoltura italiana anche da Europa”

Grande partecipazione in piazza Castello e ai Giardini Reali di Torino agli eventi organizzati per la Giornata nazionale della carne

Grande partecipazione al “Villaggio Contadino” allestito dalla Coldiretti nel cuore di Torino, a piazza Castello e nei Giardini Reali, in occasione della Giornata nazionale della carne italiana. Migliaia i visitatori, gli allevatori, i cuochi e gli appassionati che hanno affollato gli stand sin dalle prime ore del mattino. Presente anche il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, che ha presieduto all’inaugurazione con il collega all’Ambiente, Sergio Costa.

“Il mio nemico numero uno sarà l’italian sounding”, ha ribadito il ministro. “Devo tutelare la mia agricoltura anche magari contro un’Europa che determinate sensibilità non le ha. E farò tutto quello che la legge italiana e quella europea mi consentiranno per tutelare gli agricoltori italiani e le loro produzioni. Sarà una battaglia importante contro tutti quelli che vogliono falsificare il made in Italy“.

Intanto sono confortanti i dati emersi nell’analisi Coldiretti su rilevazioni Ismea riguardanti l’aumento di consumi per tutte le tipologie di carni. Decisi i rialzi, dal +5% per la carne bovina al +4% per pollame e maiale, per consumo annuo pro-capite di carne di 79 chili, che resta comunque tra i più bassi d’Europa se rapportato ai 109,8 chili dei danesi e ai 99,5 degli spagnoli. Il 45% degli italiani, inoltre, cerca prevalentemente carne di qualità, proveniente da allevamenti italiani e con marchi certificati.