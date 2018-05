Migrante clandestino si perde in montagna: muore di fame e sete

Identificato il cadavere ritrovato al Monginevro. Salvo un amico: «Abbiamo vagato per giorni»

IL CASO Seconda vittima in due settimane alla frontiera

Ha un nome anche il secondo migrante che ha perso la vita tentando di passare clandestinamente il confine tra Italia e Francia. Si chiamava Mamadou e ancora una volta sono stati gli attivisti di Tous Migrant a dare l’annuncio della sua identificazione, come già successo per Blessing Matthew, la donna annegata due settimane fa non lontano da Briançon.

Mamadou era partito la scorsa settimana dall’Italia con un amico, Ibrahim. Una tappa di un viaggio infinito che i due avevano cominciato insieme e affrontato fianco a fianco dal loro villaggio in Senegal, prima attraverso l’Africa, poi su un barcone diretto in Italia, quindi lungo il nostro Paese fino alla Val di Susa.

La morte, sotto la forma dei trafficanti d’uomini prima e delle onde del Mediterraneo poi, li aveva sfiorati più volte ma loro erano sempre riusciti a evitarla. Una fortuna finita quando si sono avventurati lungo i boschi che separano Claviere e il Monginevro.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI