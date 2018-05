Migrante nell’orrido del Frejus, il pm: è omissione di soccorso

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo, affidato al sostituto procuratore Manuela Pedrotta, in seguito al ritrovamento del corpo di un migrante precipitato nell’orrido del Frejus presumibilmente nel tentativo di raggiungere la Francia valicando le Alpi. È il primo caso del genere in territorio italiano dopo che nelle scorse settimane altri due cadaveri erano stati rinvenuti sul versante francese. Il reato ipotizzato dal pm è quello di omissione di soccorso: in altri termini, la Procura immagina che l’uomo non avesse cercato di attraversare il confine da solo ma che con lui ci fossero altre persone che, dopo il tragico volo nel crepaccio, non avrebbero tentato neppure di aiutarlo, lasciandolo morire da solo. Per questo motivo verranno disposti degli accertamenti, ad esempio su un cellulare eventualmente rinvenuto sul cadavere, per risalire agli ipotetici compagni di viaggio. Nei prossimi giorni verrà anche effettuata l’autopsia sulla salma per capire se la caduta gli sia stata fatale sul colpo oppure se la morte sia sopraggiunta dopo una lenta e straziante agonia.

L’allarme era scattato nella mattinata di venerdì scorso, quando un escursionista aveva notato un corpo immobile nei pressi dell’orrido del Frejus, lungo il greto dell’omonimo torrente. La prima ipotesi fatta dagli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza arrivati sopra l’abitato di Bardonecchia era che il migrante volesse andare in Francia percorrendo a piedi il tunnel ferroviario, che però da tempo è presidiato dai militari proprio per evitare che qualcuno vi si possa avventurare. L’uomo quindi avrebbe optato per il colle della Scala ma avrebbe sbagliato strada, ritrovandosi a percorrere un sentiero impossibile da affrontare senza la necessaria preparazione e attrezzatura, soprattutto in un inverno come questo, con metri e metri di neve. Non a caso, il cadavere era in avanzato stato di decomposizione: con ogni probabilità la morte risale a diverse settimane fa ma il corpo è rimasto sepolto dalla neve fino alla scorsa settimana.

In tasca non aveva documenti ed è quindi stato impossibile dare alla vittima un nome o un’età. L’unica cosa certa è che si tratti di un uomo di colore, apparentemente piuttosto giovane. Riuscire a identificarlo potrebbe però essere un’impresa difficile: secondo le prime ipotesi fatte dal soccorso alpino, l’uomo non si era appoggiato a nessuna delle associazioni o degli attivisti che si prodigano per aiutare i migranti a raggiungere la Francia. L’unica speranza potrebbe arrivare dalle impronte digitali, sempre se sarà possibile rilevarle visto lo stato di conservazione del corpo. Oppure dalla memoria di un cellulare che potrebbe essere stato rinvenuto tra i poveri resti del migrante.