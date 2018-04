Migrante perso in Valle di Susa, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno soccorso e salvato un migrante che si era perso nel Vallone Rochemolles, a 1500 metri d’altezza, al confine tra Italia e Francia. L’uomo era riuscito a chiedere aiuto chiamando in numero unico d’emergenza e spiegando che si era messo in cammino nel tentativo di superare il confine, per poi perdersi nella neve.

Il migrante è stato recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco ed è stato trasportato a Campo Smith, nei pressi di Bardonecchia, dove è stato preso in consegna dagli agenti del locale commissariato di polizia e portato successivamente all’ospedale di Susa per eseguire accertamenti sulle sue condizioni. Da una prima analisi, lo stato di salute del migrante non sembra particolarmente grave.