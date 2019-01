Migrante ucciso nell’ex Moi: fermato un africano

L’uomo sarebbe anche il responsabile del grave ferimento avvenuto giovedì mattina in via Pietro Micca dove un nigeriano era stato colpito con un’ascia

Nella tarda serata di oggi un centro africano è stato posto in stato di fermo per il delitto avvenuto venerdì scorso in un alloggio del Moi. Secondo indiscrezioni trapelate in serata, l’uomo sarebbe anche il responsabile del grave ferimento avvenuto giovedì mattina in via Pietro Micca dove un nigeriano era stato colpito con un’ascia.

La polizia ha identificato il killer dalle impronte digitali lasciate sul bilanciere in ferro usato per ammazzare Andrew Yomi, 33 anni, anche lui nigeriano, ucciso, verosimilmente lo stesso giorno in cui è stato ferito il connazionale. Si indaga ancora per far luce sul movente, ma si ritiene probabile il regolamento di conti tra africani.