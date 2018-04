Migranti: “caso Bardonecchia”, l’assessora Cerutti convoca tavolo in Regione

Un tavolo in Regione per coordinare il lavoro di accoglienza ai migranti in transito al confine italo-francese. Lo ha convocato, martedì 8 maggio, Monica Cerutti, assessora regionale alla Cooperazione Internazionale, dopo avere appreso del volantino di insulti alle autorità italiane affisso, da mani al momento anonime, alla stazione ferroviaria di Bardonecchia (Torino). “Un gesto che non va sottovalutato”, afferma Cerutti, che esprime “solidarietà al sindaco di Bardonecchia, al prefetto Renato Saccone e alla ong Rainbow4Africa attaccati nel volantino farneticante”.

LE PAROLE DELL’ASSESSORA CERUTTI

“Si attaccano – prosegue l’assessora regionale – coloro che stanno lavorando per dare soccorso umanitario. Noi non ci stiamo. Come Regione Piemonte intendiamo coordinare il lavoro di accoglienza ai migranti, soprattutto quella rivolta ai minori non accompagnati. Per questo, per discutere delle azioni da mettere in campo, convocherò un tavolo l’8 maggio invitando tutti i soggetti interessati”.