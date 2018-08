Migranti, Cerutti: “Bene liberazione ex Moi senza uso forza”

“Siamo soddisfatti che il progetto Moi Migranti sia ancora valido. Quello di oggi alla fine non è stato uno sgombero ‘muscolare’, ma una liberazione dolce di una palazzina. Le persone che l’abitavano sono state sistemate in altri alloggi qui in città. Ora, l’auspicio è che il progetto possa procedere con le stesse modalità per gli altri occupanti. Senza forzature o strumentalizzazioni”. A dirlo è l’assessora all’Immigrazione della Regione Piemonte, Monica Cerutti.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE

“Si è portato a compimento un primo passo che ci dice che si può intervenire sulle situazioni più delicate senza dover ricorrere alle maniere forti e avendo in campo soluzioni alternative nel rispetto della persona – aggiunge l’assessora -. Condividiamo le parole della sindaca Appendino, mentre troviamo stonate quelle del capogruppo della Lega in Consiglio comunale. Non accettiamo strumentalizzazioni dagli esponenti di quel partito, che vede nell’immigrazione solo un problema di sicurezza”.