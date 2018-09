Migranti, corteo degli anarchici “contro” i confini: identificati in 200

A Bardonecchia il "campeggio" per protestare contro le politiche migratorie di Italia e Francia

Poco più di 200 anarchici, la maggior parte dei quali giunta a bordo di vetture e diretta a Melezet (frazione di Bardonecchia), provenienti da Italia, Austria, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Olanda e Inghilterra sono stati identificati e controllati dalla forze dell’ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico predisposti dal questore di Torino Francesco Messina, in occasione del campeggio anarchico organizzato contro le politiche migratorie adottate da Italia e Francia.

DUE I CORTEI A BARDONECCHIA

Nel pomeriggio A Bardonecchia si sono svolti due diversi cortei di una sessantina di anarchici ciascuno che hanno percorso la periferia della cittadina della Valsusa, dove è ubicata la nuova rotta per i migranti che cercano di raggiungere il Nord Europa. Durante le manifestazioni non si è registrato alcun problema di ordine pubblico. Centocinquanta anarchici sono, invece, rimasti al campeggio, senza partecipare alla manifestazione.

IN MARCIA VERSO IL CONFINE

Una quarantina di partecipanti al campeggio, infine, si è recata verso il confine francese, dove solo gli anarchici transalpini sono stati fatti passare dal personale della gendarmeria francese in servizio. A una quindicina di anarchici stranieri è stato, invece, impedito l’accesso in territorio francese.