Migranti: corteo No Border sfonda blocco Gendarmerie

Un corteo contro le politiche di Italia e Francia sull’immigrazione si è mobilitato oggi a Claviere, nell’Alta Valle di Susa. L’iniziativa dei “No Border” rientra fra quelle lanciate in occasione del “Campeggio No Tav” aperto a Venaus fino al 23 luglio. I partecipanti hanno come obiettivo quelli di violare il confine fra l’Italia e la Francia.

“Basta Dublino, basta accordi che obbligano le persone a restare in Italia, basta morti sulle montagne per passare la frontiera”.



DURA OPPOSIZIONE NO TAV

Il corteo, bloccato al confine dalla gendarmerie, è riuscito comunque a introdursi in territorio francese passando attraverso i boschi montani. Una esponente No Tav ha spiegato che al governo ora si parla di ingiusti accordi della gestione migratoria a livello dell’Unione europea, di cambiare gli accordi di Dublino sulla suddivisione dei richiedenti asilo.

Per la No Tav: “Salvini non sa forse che mentre lui fa lo spaccone in TV, sono proprio i migranti che tanto disprezza e gli abitanti del territorio ad aver abolito nei fatti gli accordi di Dublino. Abbiamo visto in questo mesi la reazione delle autorità davanti alla giusta pretesa di lasciare l’Italia. La polizia italiana a braccetto con la polizia francese impedisce sistematicamente di passare il confine tra Claviere e Monginevro impedendo ai migranti di continuare il proprio viaggio. Questa caccia all’uomo è già costata la vita a tre persone”