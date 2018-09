Migranti, i pm di Torino alla Francia: “A noi le indagini sul caso Bardonecchia”

Lo scorso 30 marzo una pattuglia di agenti delle Dogane transalpine eseguì un intervento in territorio italiano nella sede di Rainbow for Africa

La procura di Torino continua a rivendicare la propria titolarità a indagare su quanto avvenuto a Bardonecchia lo scorso 30 marzo, quando una pattuglia di agenti delle Dogane francesi eseguì un intervento in territorio italiano nella sede di Rainbow for Africa, onlus che assiste i migranti. Questo il senso di una lettera inviata dai magistrati torinesi alla Procura di Albertville.

LE MOSSE DELLA PROCURA TORINESE

L’ufficio guidato da Armando Spataro aveva emesso un ordine di investigazione europeo per identificare e interrogare gli agenti transalpini; lo scorso 11 luglio i francesi avevano inviato a Torino una nota secondo la quale l’autorità giudiziaria italiana non è competente. La procura del capoluogo piemontese ha trasmesso per conoscenza l’intera documentazione a Roma, all’ufficio di cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia.

CHIESTE LE GENERALITA’ DEI DOGANIERI FRANCESI

Con l’ordine di investigazione europeo, la procura di Torino aveva chiesto di conoscere le generalità di cinque doganieri francesi per procedere alla loro iscrizione nel registro degli indagati in un procedimento aperto per violazione di domicilio e perquisizione illegale. Il procuratore di Albertville aveva comunicato, l’11 luglio, di non ritenere eseguibile la richiesta, sostenendo che gli accordi di Schengen non hanno cancellato la validità di una convenzione fra l’Italia e la Francia stipulata l’11 ottobre 1963. Il magistrato aveva anche citato l’accordo del 1990 con cui le Ferrovie avevano messo a disposizione dell’amministrazione francese un locale nella stazione ferroviaria di Bardonecchia per l’esecuzione dei controlli a bordo dei treni.

SPATARO: TESI ALBERTVILLE NON CONDIVISIBILI

Le tesi di Albertville, secondo Spataro, non sono condivisibili. In primo luogo, l’evoluzione degli accordi di Schengen ha portato, nel 1995, ad abrogare la Convenzione del 1963 e a riscrivere la disciplina dei controlli e degli inseguimenti transfrontalieri; nel 2009, inoltre, è entrata in vigore una nuova convenzione, conosciuta come “Napoli II”, sulla cooperazione tra le amministrazioni doganali. Alla luce di queste nuove norme, secondo i magistrati torinesi, i francesi sono perseguibili: il 30 marzo, a Bardonecchia, svolsero una vera e propria attività di indagine (non autorizzata) nei confronti di uno straniero. E i funzionari dello Stato francese devono essere equiparati a quelli italiani per quel che riguarda le eventuali violazioni commesse nel territorio nazionale.