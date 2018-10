Sgombero, in Alta Valle di Susa, di “Chez Jesus-Rifugio autogestito”, i locali seminterrati della parrocchia di Claviere, occupati da alcuni esponenti del movimento antagonista e del movimento No Tav che, a marzo, hanno allestito un punto di assistenza per i richiedenti asilo.

L’APPELLO DEGLI OCCUPANTI

La Digos della polizia sta procedendo all’identificazione di chi si trova all’interno, operazione disposta in seguito alle nuove misure sugli sgomberi disposte dal Viminale.

Contro il ‘Rifugio autogestito’, il parroco, don Angelo Bettoni, aveva presentato un ricorso in Procura. Su Facebook, gli occupanti hanno lanciato un appello: “stanno sgomberando il rifugio! Accorrete”.

PARLA IL SINDACO DI CLEVIERE (VIDEO):

Il sindaco di Cleviere, Franco Capra, ha accolto positivamente lo sgombero della chiesa: “L’occupazione non faceva il bene dei migranti, perché attraversare la montagna, soprattutto d’inverno, è pericoloso”.