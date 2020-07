I migranti di Lampedusa alla Pellerina

Il Viminale ha disposto lo smistamento in Piemonte di 156 stranieri arrivati nelle scorse settimane in Sicilia

Il secondo approdo dopo le spiagge di Lampedusa è il rovente piazzale del Centro “Teobaldo Fenoglio” della Croce Rossa a Settimo Torinese. Qui sono arrivati, ieri, i primi quattro autobus su cui 156 migranti hanno viaggiato per tutta la notte dalla Sicilia verso il Piemonte, nell’attesa di essere smistati tra Torino (92), Biella (12), Novara (22), Vco (10) e Vercelli (10).

Due ore di pazienza a bordo per l’esecuzione degli esami sierologici per accertare che non abbiano contratto il Covid, un pasto frugale sotto un gazebo e poi la conferma sulla destinazione finale: 50 resteranno in quarantena preventiva a Settimo, 41 hanno raggiunto in tarda mattinata il Centro di accoglienza straordinaria accreditato dalla Prefettura alle spalle della Pellerina e una donna, single, sarà ospitata da una struttura per famiglie.

L’arrivo della colonna di autobus è stata accompagnato da un rigido protocollo di sicurezza, a bordo si tirano le tendine ai finestrini e sono in pochi nei paraggi della zona industriale alle porte della città ad accorgersi di quanto sta accadendo.

