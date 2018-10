Sgombero, in Alta Valle di Susa, di “Chez Jesus-Rifugio autogestito”, i locali seminterrati della parrocchia di Claviere, occupati da alcuni esponenti del movimento antagonista e del movimento No Tav che, a marzo, hanno allestito un punto di assistenza per i richiedenti asilo.

L’APPELLO DEGLI OCCUPANTI

La Digos ha proceduto all’identificazione di chi si trovava all’interno (in totale 18 persone: 15 anarchici – 9 italiani e 6 francesi – e 3 stranieri – due marocchini ed un gambiano -), operazione disposta in seguito alle nuove misure sugli sgomberi disposte dal Viminale.

Gli anarchici sono stati indagati in stato di libertà per invasione di edificio, mentre i cittadini stranieri sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia; sono in corso gli accertamenti di rito riguardo alla loro posizione sul territorio nazionale. I locali saranno presidiati dalle forze dell’ordine h24.

Contro il ‘Rifugio autogestito’, il parroco, don Angelo Bettoni, aveva presentato un ricorso in Procura. Su Facebook, gli occupanti hanno lanciato un appello: “stanno sgomberando il rifugio! Accorrete”.

PARLA IL SINDACO DI CLEVIERE (VIDEO):

Il sindaco di Cleviere, Franco Capra, ha accolto positivamente lo sgombero della chiesa: “L’occupazione non faceva il bene dei migranti, perché attraversare la montagna, soprattutto d’inverno, è pericoloso”.