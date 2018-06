Migranti, Ricca (Lega) a Giusta: “Porto a Torino? Meno male che c’è Salvini”

“Altro che augurarsi di avere un porto a Torino per accogliere la nave Aquarius e i suoi 600 migranti, come fa l’assessore Marco Giusta. Piuttosto dobbiamo essere contenti di avere un ministro dell’Interno che fa quello che dice e chiude i porti. Toninelli ha solo acconsentito”. Lo afferma, in una nota, Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Torino.

SALVINI FA SUL SERIO

“L’operato di Salvini dimostra che si fa sul serio e che quelle della Lega non vogliono essere solo promesse elettorali, ma azioni concrete – aggiunge l’esponente del Carroccio torinese -. Se a qualcuno anche qui a Torino, maggioranza o opposizione che sia, non sta bene se ne faccia una ragione”.