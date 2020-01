Migranti, rivolta al Cpr di Torino: appiccati roghi negli edifici dell’area bianca, verde e rossa

Nuova rivolta al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) a Torino: la scorsa notte un gruppo di ospiti ha appiccato il fuoco un po’ in tutti gli edifici del complesso di corso Brunelleschi. In particolare, i roghi sono stati accesi nell‘area bianca, verde e rossa, dove sono alloggiate, complessivamente, più di 100 persone.

VIGILI DEL FUOCO E POLIZIA SUL POSTO

Sul posto, con gli agenti della Polstato, anche alcune squadre di vigili del fuoco cui è toccato il compito di domare l’incendio. E’ toccata, invece, ai poliziotti riportare la calma nel centro. Ai pompieri, infine, valutare l’agibilità degli edifici.

AREE INUTILIZZABILI DA NOVEMBRE

L’area gialla e quella viola, dove già a fine novembre era deflagrata un’altra protesta, sono tutt’ora inutilizzabili e 60 persone sono state spostate in centri di altre città.

PROTESTE ANCHE A DICEMBRE

Ancora, lo scorso 15 dicembre, la rivolta era divampata nell’area rossa (dove gli ospiti sono più di una quarantina). Ma anche a Capodanno quando i migranti alloggiati nell’area blu avevano bruciato i materassi.