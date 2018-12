Migranti, scatta all’alba lo sgombero “dolce” degli scantinati dell’ex Moi [LE FOTO]

Ha preso il via, questa mattina all’alba, a Torino l’operazione di sgombero cosiddetto “dolce” degli scantinati dell’ex villaggio olimpico (Moi), occupato da anni da famiglie di profughi e migranti. Nelle operazioni, che si stanno svolgendo senza tensioni (solo un uomo, a quanto pare, ha provato a opporre resistenza ma è stato portato via di peso dalla polizia), sono impegnati forze dell’ordine e 118.

CANCELLI DIVELTI

Circa un anno fa la polizia aveva già sgomberato le cantine, da dove erano state allontanate circa un centinaio di persone. I cancelli, tuttavia, sono stati divelti ed almeno una sessantina di migranti è tornata ad occupare i locali.

IL PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE

Lo sgombero della struttura vede impegnati, in un progetto di ricollocazione dei migranti, Prefettura, Questura e Comune di Torino, insieme con la Diocesi, la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo. Chi ha accettato di aderire al piano di inclusione sarà trasferito al centro della protezione civile di via delle Magnolie, nel quartiere Vallette, a bordo di pullman messi a disposizione dal Comune, e poi sarà smistato in alcune abitazioni temporanee, come previsto dal progetto di ricollocamento.

IL POST FACEBOOK

Dello sgombero si sapeva già da ore. Dal pomeriggio di ieri, per l’esattezza, quando lo stesso comitato Ex Moi Rifugiati aveva postato su Facebook: “Vogliono militarizzare via Giordano Bruno e allontanare le persone dai garage”.

TRASFERITI CINQUANTA PROFUGGHI

Al momento comunque sono una cinquantina i profughi che hanno lasciato gli scantinati dell’ex Moi. Si tratta di uomini provenienti dal Ghana, Mali, Nigeria e Ciad. Negli scantinati ci sono numerose masserizie – bombole, materassi, elettrodomestici – che verranno trasportate in un magazzino.