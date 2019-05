«Migrazioni e boom dell’auto, ecco come è nato il quartiere»

Il comitato inquilini di corso Taranto sale in cattedra, ma questa volta addirittura all’Università. Giuseppe Marino, presidente del comitato di case popolari più longevo di Torino che nel 2017 ha festeggiato il cinquantennale, è stato tra gli ospiti di uno dei laboratori didattici dal titolo “incontri con la politica” organizzato dal dipartimento Cultura Politica e Società del Campus Einaudi con l’obiettivo di portare agli studenti testimonianze reali di passaggi storici e politica attiva studiati sui libri. Il modulo, che si è svolto giovedì scorso, aveva come tema “Le esperienze concrete: la politica per la casa” e la discussione è così partita proprio da un’esperienza concreta, quella delle lotte portate avanti negli anni dal comitato, per ottenere risposte e servizi per il quartiere.

Così il comitato ha potuto raccontare che le case di corso Taranto, per un totale di 650 appartamenti, sono state costruite, alla fine degli anni ’60. Quando in quella zona non c’era neppure la fermata dell’autobus e anche il corso doveva ancora essere asfaltato. Fu anche grazie all’impegno e alla mobilitazione del comitato che in questa zona cominciarono ad arrivare trasporti, negozi, servizi pubblici. Con il presidente Atc Marcello Mazzù e il segretario del sindacato inquilini Sunia Sergio Contini si è parlato poi di emergenza casa, occupazioni, movimenti per la casa.

«Sono stato invitato dal presidente Atc – spiega Marino – e questa cosa mi ha fatto onore. Ho spiegato vita, morte e miracoli del complesso popolari del 33esimo quartiere di Barriera di Milano». Raccontando i fenomeni migratori, «Quando l’industria dell’auto ha avuto il suo boom – conclude Marino – c’era bisogno di manodopera. E in molti si sono trasferiti al nord. Queste palazzine sono nate di corsa».