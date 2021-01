Milan-Juve, l’allarme covid non frena Pirlo: “Proveremo a imporre il nostro gioco senza paura”

Alex Sandro positivo, ieri Dybala con la febbre, Morata quasi sicuramente out. Ma il tecnico non si scoraggia: "Voglio vedere una Juve convinta della propria forza"

La Befana porta nella calza un match che può già valere tanto in chiave scudetto. La Juventus approda alla Scala del calcio, dove, domani sera (ore 20:45), affronterà il Milan capolista di Pioli. Undici vittorie, quattro pareggi, nessuna sconfitta: il ruolino di marcia del Diavolo, a +10 sui bianconeri (ma con una partita in più), è impressionante. Sarà un match speciale per Pirlo, che col Milan ha scritto pagine di sport bellissime. Ma non ci sarà spazio per le emozioni: bisogna pensare al campo, a recuperare terreno. Senza Alex Sandro, positivo al covid (“aspettiamo l’esito degli altri tamponi”); quasi sicuramente senza Morata e con Dybala che “ieri aveva qualche linea di febbre”

LE DICHIARAZIONI PIRLO (dal profilo Twitter della Juve):

SUL MILAN

«Vedo nel Milan un grande spirito, che li porta a vincere le partite. Vengono da ottimi risultati, lottano e corrono insieme e non vogliono perdere».

UNA JUVE CONVINTA

«Nel campionato italiano non si può mollare un secondo e ogni partita va affrontata con la stessa concentrazione. Domani voglio vedere una Juve convinta della propria forza, che faccia la partita che abbiamo in testa».

IL PUNTO SULLA SQUADRA

«Morata sta recuperando e facendo fisioterapia: faremo il punto con lo staff medico; Chiellini e Demiral stanno abbastanza bene».

LA CLASSIFICA

«La classifica rispecchia sempre i valori del campionato. Noi giochiamo gara dopo gara per risalire la classifica, guardando solo a noi stessi. Valuteremo ad aprile a che punto saremo».

NESSUN ALIBI

«Nessun alibi per domani: la rosa è competitiva in tutti i settori, e poi altre squadre hanno avuto gli stessi problemi».

MILAN SQUADRA DA BATTERE

«Il Milan non perde da molto tempo, è primo in classifica ed è la squadra da battere. Noi proveremo a imporre il nostro gioco a San Siro, senza paura: queste sono le partite belle».

ATTENZIONE ALLE RIPARTENZE

«Dovremo essere bravi a sbagliare poco e giocare bene tecnicamente, per non dare spazio alle ripartenze del Milan, che è uno dei loro punti di forza».

SU CR7

«Fin dall’inizio abbiamo cercato di sfruttare Cristiano Ronaldo per le sue caratteristiche, di lucidità e incisività negli ultimi 30 metri. E’ decisivo? Certo, come lo è stato ovunque, ma è normale, quando hai un campione così in squadra».