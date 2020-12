Milik, Icardi, Llorente: caccia ai gol di scorta per la Juventus di Pirlo

«Chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere – ha scritto il presidente della Juventus Andrea Agnelli al forum Vecchiasignora.com -. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito».

«Noi – ha continuato -, lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo, consapevoli delle nostre forze in questo momento drammatico per l’industria in cui operiamo». Poche righe, quelle scritte da Andrea Agnelli, nelle quali però il massimo dirigente della Juve fissa l’obiettivo primario della società per l’anno che verrà, ovvero quello di rivincere lo scudetto per la decima volta di fila.

Quest’anno, però, le cose si stanno facendo decisamente più difficili rispetto alle stagioni passate. Là in cima alla classifica, infatti, si sono rifatte prepotentemente vive le due milanesi: Milan e Inter sono prima e seconda in classifica, distanziate tra di loro di un punto. Per questo, la Juventus, sta pensando seriamente di rivolgersi al mercato di riparazione alle porte. L’obiettivo primario è quello di arrivare a un vice-Morata, un centroavanti capace di far rifiatare lo spagnolo, che nella sua seconda esperienza alla Juve sta facendo faville, al fianco di Ronaldo.

Tutti i nomi

La dirigenza vedrà di cogliere l’occasione: servono forze fresche infatti per continuare la corsa ai tre obiettivi stagionali. Le porte della Vecchia Signora potrebbero riaprirsi per un altro ex e un altro attaccante spagnolo: stiamo parlando di Fernando Llorente. L’ex Juventus, ora al Napoli, ha rivisto il campo dopo mesi proprio il 23 dicembre scorso contro il Toro ma è di fatto un giocatore che a gennaio può partire. I bianconeri, Pirlo in primis, sarebbe contento di riabbracciarlo.

La dirigenza, sempre in casa Napoli, non perde di vista la situazione legata ad Arkadiusz Milik: il polacco è fuori rosa dalla scorsa estate, dopo aver rifiutato tutte le destinazioni. E va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Proprio per questo motivo De Laurentiis spera di far cassa anche se la matassa non sarà facile da sciogliere, visto che Milik e il Napoli hanno una causa in corso – legata ai diritti d’immagine – e l’attaccante vorrebbe garanzie in tal senso.

Un altro nome accostato alla Vecchia Signora è quello di Pavoletti del Cagliari che però piace a mezza Serie A, Toro compreso. Infine dalla Francia torna di moda Mauro Icardi: la stampa francese, nonostante il probabile arrivo di Pochettino al Psg, lo ha inserito tra i partenti. La Juve è alla finestra: Paratici, non è una novità, lo stima. I bianconeri studiano l’assalto?