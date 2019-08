Sono migliaia i cittadini che hanno risposto all'appello per far rinascere la foresta

Milioni di alberi piantati in poche ore: in India stanno provando a salvare il mondo con una modalità da Guinness World Records. Come documenta il filmato, sono migliaia i cittadini che hanno risposto all’appello.

Dopo aver fatto un buco nel terreno, provvedono a inserirvi dentro il tronco. Nel giro di pochi anni potrebbe sorgere una ricca foresta, proprio a due passi da un importante corso d’acqua.