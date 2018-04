Militanti francesi sul Colle della Scala: “No ai migranti, sì alle frontiere chiuse”

Un piccolo gruppo di militanti di estrema destra di nazionalità francese ha inscenato una protesta al Colle della Scala, dove la Valle di Susa e la Val de la Clare’e si incontrano delimitando il confine tra Italia e Francia.

Il gruppetto ha dato vita a un corteo con tanto di striscioni e cori da stadio. Tra gli inviti espliciti alle autorità quelli di un massiccio rafforzamento dei controlli alle frontiere. “Closed border. You will not make Europe home. Back to your homeland. No Way”, vale a dire “Frontiere chiuse. Non farete dell’Europa la vostra casa. Tornate a casa vostra”, il testo esposto su un gigantesco striscione srotolato per l’occasione.

Proprio nella zona del Colle della Scala nelle ultime settimane si sono verificati numerosi episodi controversi alla frontiera con la Francia, protagonisti i gendarmi transalpini e i migranti che provano a sconfinare dall‘Italia.