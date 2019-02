Mille firme per salvare l’asilo. «Non traslocate i nostri figli»

Oltre mille firme raccolte in appena due settimane. La notizia della chiusura, a partire dal prossimo anno, dell’asilo “Centro Europa C” di via Rubino 82, ha spinto gli abitanti di Mirafiori a dare vita a una petizione popolare che in breve tempo ha riscosso grande successo. Hanno firmato praticamente tutti, non solo le mamme e i papà degli alunni. «A dire il vero non ci aspettavamo un sostegno così grande – spiega Natascia Castelluccia, una delle promotrici della petizione – anche perché abbiamo iniziato solo il 14 gennaio a raccogliere le firme. Tuttavia, il risultato ottenuto dimostra quanto il quartiere sia legato a una scuola da sempre considerata un’eccellenza». Va detto che sarà molto difficile, quasi impossibile, far cambiare idea all’amministrazione comunale che, per il 2019-20, ha previsto la chiusura di via Rubino 82 in contemporanea con via Poma 14. Una scelta che rientra nel piano di razionalizzazione dell’istruzione torinese e colpisce in particolare gli istituti d’infanzia con due sole sezioni. In base ai piani, il tutto dovrà confluire nella struttura di via Collino. E se dal punto di vista logistico il disagio non è poi così grande, per le famiglie la decisione è stata un fulmine a ciel sereno. Così è partito il tam-tam tra palazzi, negozi di zona e ritrovi fuori da scuola, per raccogliere le firme. «Tutti si sono uniti. Anziani, universitari che avevano frequentato l’asilo ma anche gente che, pur non avendo mai mandato i figli in via Rubino, è spaventata dall’idea che l’edificio, una volta chiuso, possa cadere nel degrado». Per Alessandro Iocola, consigliere FI della Due, «il fatto che la petizione sia andata così bene dimostra la voglia di combattere da parte del quartiere». Le firme raccolte saranno depositate entro la settimana. I genitori non si arrendono all’idea di perdere il loro asilo. «Ora il Comune ci dovrà ascoltare».