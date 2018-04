Mille posti letto, didattica e ricerca: così diventerà il Parco della Salute

Cinque anni per la progettazione e la realizzazione su un area di circa 122mila metri quadri. Cinque poli principali, uno per la sanità e la formazione clinica con 1.040 posti letto, uno per la didattica con corsi di laurea magistrale a ciclo unico, triennale e specialistica in Medicina, un altro per la ricerca e l’ultimo per la residenzialità d’ambito, senza contare le attività di ricerca che saranno svolte da Biotecnologie.

Sono, inestrema sintesi, alcune suggestioni che sembrano dare l’idea di ciò che sarà il futuro Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione. Il progetto sarà presentato all’Accademia di Medicina, martedì prossimo, da Gian Paolo Zanetta e Leonello Samburgaro.

Il progetto del Parco della Salute seguirà un modello strutturale ed organizzativo adeguato ad una struttura ad elevata complessità assistenziale e di insegnamento, integrata nei percorsi e nei luoghi di cura del sistema sanitario.

