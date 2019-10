In mille per salvare le poste. Sit-in di protesta nel borgo

Chiuso una prima volta a giugno per lavori di ristrutturazione, ora rischia di abbassare le serrande per sempre. È la tragica sorte che pende sull’ufficio postale di corso Casale 196, a Madonna del Pilone. Dopo le notizie trapelate la scorsa settimana ieri una manciata di residenti e commercianti ha protestato davanti al portone d’ingresso principale. Già mille le firme raccolte nelle ultime ore. «Per noi – spiega Mohammed, rappresentante dei commercianti di corso Casale – è un ufficio importante. Ha già chiuso quello di corso Gabetti, se a dicembre perdiamo anche questo sarà un vero dramma per le attività della zona».

A lamentare il disagio sono soprattutto i residenti dei borghi collinari che dovranno fare molta più strada per inviare pacchi e raccomandate. Un problema assai sentito anche dalla Circoscrizione 7, come ha confermato il vicepresidente Ernesto Ausilio. «La petizione – racconta Ausilio – verrà presentata nei giorni a venire in prefettura e al direttore generale delle poste, per sensibilizzare l’ente a prendere in esame le richieste della cittadinanza». E di una settimana fa, inoltre, la presa di posizione del comitato ToBorgo che si è messo subito in azione per fronteggiare la grave minaccia del taglio degli uffici. Intanto ieri sera in Consiglio della 7 sono stati votati due ordini del giorno. Uno con primo firmatario il capogruppo della Lega, Daniele Moiso, l’altro presentato dal Partito democratico. Entrambi chiedono a Poste Italiane di fare un passo indietro e di non chiudere l’ufficio del quartiere Madonna del Pilone. «Un Odg – concludono Ausilio e il presidente, Luca Deri – in cui chiediamo una revisione del testo coordinato della deliberazione sull’assistenza economica».