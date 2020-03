Mimosamente vostro

A seguire la Bibbia (come fanno i creazionisti “teocon”) voi donne ve la vedreste male; basta vedere come siete trattate là dove l’altro Libro (il Corano) è legge. Io però non credo ai Libri, ma all’evoluzione e alle mutazioni genetiche. Perciò vi dico: donne, date al Dna di noi maschi il tempo di mutare. Ha ritmi millenari, il Dna, non decennali. L’emancipazione femminile ha solo un secolo (e in occidente…), il che nell’arco dell’evoluzione umana (un milione d’anni) val meno d’un battere di ciglia. Abbiamo sempre comandato noi maschi? Sì, perché eravamo più forti e prepotenti. Ma quello vi ha permesso, dovendovi ingegnare a contrastarci, di diventare più intelligenti, sensibili, pazienti ed astute di noi. Da troppo poco tempo i ruoli si son confusi. Fino a un attimo fa, nel grande respiro della specie, noi uomini facevamo la guerra e procuravamo il cibo, voi donne tiravate su i figli e badavate alla casa. Ora invece le giovani generazioni sono spaesate. Nel giro di pochi decenni, tabula rasa di tutto (ruoli, istituzioni, riferimenti…), negata ogni autorità, stravolta la famiglia, ribaltati i valori e persino i generi. Siate benevole, o giovani donne. Sappiate comprendere che se a noi piace il calcio è perché simula una guerra che ormai (e per fortuna) ci manca da tanto tempo. Se ci piacciono le macchine è perché ci mancano i cavalli, compagni di lavoro, guerre e viaggi per millenni. E lasciate che ci piacciano anche l’orchidea e le pesche senza darci all’istante dei porci sessisti. Il giorno che non ci piacessero più ci estingueremmo tutti, voi e noi. Con gran tripudio dei gretini, per i quali l’uomo è solo un fastidioso eczema del pianeta. Questo vuol dirvi, donne, la mia odierna mimosa di parole.

