Come tardive mimose scritte, offro per Pasqua queste mie parole alle donne, anzi, alla Donna fra le Donne, Maria di Nazareth, il cui dolce appellativo volli suonasse per primo, nel duplice nome di Maria Claudia, la mia figlia perduta. La Pasqua è fatta apposta per meditare sul mistero della morte e della vita.

L’idea d’un loro ciclico alternarsi viene spontanea, vedendo la natura che si sveglia dopo il letargo invernale, ma qui voglio solo rilevare la pre- senza dolce e costante dell’elemento femminile intorno al tutto. La madre ci porta per nove mesi dentro il corpo, e poi ci mette al mondo quando è l’ora. La madre, nella grande maggioranza dei casi, raccoglie il nostro ultimo respiro se ha la sfortuna di sopravviverci. Nella Madonna ai piedi della croce non posso, oggi, non rivedere mia moglie quando ci fecero entrare uno ad uno in sala rianimazione per l’ultimo saluto a Maria Claudia, prima dell’espianto, e lei non voleva più venire via, e s’aggrappava al letto, disperata. Sono le donne le vere custodi della Grande Soglia.