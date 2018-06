Minacce di morte su Twitter a leader No Tav: si andrà a processo

Lo ha disposto il magistrato Giorgio Vitari, avvocato Generale dello Stato in Piemonte

Si andrà a processo per le minacce di morte su Twitter nei confronti di Alberto Perino, leader storico del movimento No Tav. Lo ha disposto il magistrato Giorgio Vitari, avvocato Generale dello Stato in Piemonte.

Il processo avrà luogo al tribunale di Torino e riguarderà un uomo accusato di aver minacciato pesantemente Perino sul social network nel 2014, auspicandone addirittura la morte.

In una prima fase la procura ordinaria aveva chiesto l’archiviazione del caso sostenendo l’impossibilità a procedere, ma l’avvocato Stefano Bertone, legale di Perino, ha presentato un’istanza che è stata presa in carico da Vitari.

Il sospettato, inizialmente residente in valle di Susa e attualmente domiciliato in Liguria, ha ammesso di essere stato l’autore della frase incriminata nel corso di un’ispezione presso la sua abitazione di un gruppo di carabinieri. Il processo verrà celebrato il mese prossimo.