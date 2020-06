Minacce di morte e maltrattamenti in famiglia: 4 arresti nel Torinese

Quattro interventi diversi, in quattro Comuni diversi, ma tutti per lo stesso motivo: minacce, aggressioni e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno arrestato quattro persone, tutte nelle ultime 48 ore.

TORINO: PICCHIA LA MOGLIE, ARRESTATO MAROCCHINO

Il primo episodio è avvenuto a Torino. I carabinieri sono intervenuti per una segnalazione da parte di alcuni passanti di una lite in strada. Protagonista un marocchino di 34 anni, che ha aggredito e picchiato la moglie al culmine di un litigio. Non era il primo episodio del genere: umiliazioni e prepotenze duravano già da tempo. L’uomo è stato arrestato dopo uno screzio con la moglie davanti alla figlia di 7 anni.

CHIERI: IN MANETTE PER MINACCE DI MORTE

Il secondo caso riguarda un 51enne italiano di Chieri, arrestato per maltrattamenti. Vittima la convivente, 49enne, che l’uomo ha tentato in diverse occasioni di picchiare anche davanti al figlio 18enne. E’ stato proprio quest’ultimo a chiamare il 112: i carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato sorpreso la coppia che litigava. Denunciati i fatti, il 51enne è stato arrestato.

IVREA. AGGRESSIONI FISICHE ALLA MOGLIE

Altro episodio del genere a Ivrea: un’impiegata italiana di 43 anni ha denunciato il marito, da cui si stava separando, per le continue minacce di morte e aggressioni verbali. In diverse occasioni l’uomo, 51enne di Castellamonte, ha anche attaccato fisicamente, al volto e alla spalla, la donna, anche davanti alla figlia minore. Per lui sono scattate le manette.

SUSA. MALTRATTAMENTI, DUE ANNI A 72ENNE

Litigi continui con l’ex moglie, tra insulti, minacce di morte, botte e lesioni. Una serie di episodi, risalenti al periodo tra il 2014 e il 2017, che hanno visto protagonista sempre la stessa persona, un 72enne di Susa. Al termine delle indagini i carabinieri hanno notificato un ordine di esecuzione di pena a scontare due anni di carcerazione per maltrattamenti.