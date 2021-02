Minacce e violenze su donne, doppio arresto a Rivoli e Chivasso

Violenza contro le donne, due uomini arrestati dai carabinieri. In particolare a Rivoli è finito in manette un 35enne di Torino, che è stato bloccato sotto casa dell’ex fidanzata con cui ha avuto due figli. L’uomo, dopo aver minacciato la donna al telefono, si è presentato sotto la sua abitazione e ha infranto il vetro della porta d’ingresso nel tentativo di entrare. La vittima ha chiamato il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare l’aggressore.

A Chivasso, invece, i carabinieri hanno arrestato un 38enne del capoluogo che si è reso responsabile di atti persecutori e lesioni personali. L’uomo ha colpito con diversi pugni la compagna 23enne mentre stavano litigando in macchina. La giovane è riuscita ad aprire la portiera e a fuggire, chiamando il 112 per chiedere aiuto. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno fermato l’aggressore ancora seduto in macchina in evidente stato di agitazione, mentre la ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso visti gli evidenti ematomi al volto che le percosse le avevano procurato.

Qui la vittima ha raccontato ai militari dell’Arma di aver subito in passato altri episodi di violenza ma di non averli mai denunciati. L’arrestato è stato anche deferito per essersi messo alla guida dell’auto con un tasso alcolemico superiore alla norma e sanzionato amministrativamente per non aver ottemperato alle disposizioni anticovid che impediscono di uscire di casa dopo le 22.