Minaccia e aggredisce i poliziotti durante un controllo: arrestato 31enne

L'uomo, gambiano, ha dato in escandescenza dando a calci e pugni gli agenti in servizio

Gli agenti del Settore Operativo di Torino Porta Nuova hanno arrestato un 31enne gambiano, residente nel biellese, per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto delle generalità.

L’INTERVENTO DELLA POLFER

L’intervento ha riguardato in particolar modo gli operatori della Polfer che, in servizio di vigilanza, hanno eseguito controlli in seguito ad una lite scoppiata presso i binari di stazione. Qui hanno trovato il 31enne gambiano che, alla richiesta di esibire un documento d’identità, ha dato in escandescenza scalciando e spintonando gli agenti.

L’ARRESTO

I militari, non con poca difficoltà, sono riusciti a condurlo negli Uffici di Polizia della Stazione. Il 31enne ha però proseguito con la sua condotta aggressiva. Le indagini hanno rivelato diversi precedenti di Polizia a carico del gambiano, in regola su territorio nazionale. E’ stato associato presso la casa circondariale di Lorusso e Cutugno, a Torino.