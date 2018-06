Minaccia di lanciarsi nel vuoto con un cappio attorno al collo. Salvato dalla polizia

Minaccia di lanciarsi nel vuoto con un cappio avvolto attorno al collo. Salvato dalla polizia. Il fatto è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì scorso quando gli agenti del commissariato San Paolo sono intervenuti in un condominio di corso Peschiera a Torino. Qui, infatti, un uomo di circa 60 anni, dopo essersi rinchiuso sul balcone, stava minacciando di lanciarsi nel vuoto.

I POLIZIOTTI RIESCONO AD EVITARE IL SUICIDIO

Per evitare che dall’esterno si potesse accedere sul terrazzino, l’aspirante suicida aveva legato, con un filo elettrico, le “gelosie” dei battenti. Quando i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo, nonostante gli sforzi dell’uomo di ostacolarne l’operato, lo hanno trovato con una corda legata attorno al collo (con tanto di cappio) mentre si accingeva a scavalcare la ringhiera.

L’UOMO E’ STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE

I poliziotti sono riusciti a metterlo in sicurezza, nonostante la resistenza opposta. Personale medico intervenuto sul posto, ha poi trasportato l’uomo in ospedale al “Martini Nuovo” per gli accertamenti del caso.