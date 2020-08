Minaccia e molesta l’ex convivente: 34enne arrestato a Torino

E' successo in corso Lecce nel quartiere Campidoglio

Una 34 enne di origini senegalesi, senza fissa dimora e risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri a Torino con l’accusa di minacce e molestie nei confronti dell’ex convivente.

ERA ENTRATO IN CASA DELLA DONNA

L’uomo, già responsabile in passato di vessazioni nei confronti della donna, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, è riuscito ad entrare nell’appartamento della vittima in corso Lecce, nel quartiere Campidoglio. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato.