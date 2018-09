Minaccia e insulta la madre per avere i soldi: arrestato 26enne

Il giovane, fermato dagli agenti della Volante, è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di estorsione

Un giovane di 26 anni, italiano, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dagli agenti della squadra volante. I poliziotti sono intervenuti, nella serata di giovedì, in un alloggio del quartiere Parella a Torino.

MINACCE E INSUTI CONTRO LA MADRE

Dal racconto della madre dell’arrestato, è emerso un vissuto fatto di continue richieste di denaro da parte del figlio, richieste accompagnate da soprusi, minacce e insulti che hanno provocato alla vittima uno stato di ansia e un senso di pericolo per la propria incolumità. Alla luce dei fatti il ventiseienne è stato denunciato in stato di libertà anche per il reato di estorsione.