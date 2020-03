Minaccia la ex nell’edicola dove lavora nonostante i provvedimenti: arrestato stalker

Aveva a suo carico un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, senza contare l’obbligo di rimanere a casa per l’emergenza Coronavirus. L’uomo, 29enne albanese, però, non ha voluto sentire ragioni e lo scorso martedì si è presentato nell’edicola dove la sua ex lavora, minacciandola anche di morte.

IL FATTO

E’ accaduto a Torino presso una tabaccheria. Il malvivente ha riempito di minacce la donna, che ha tentato di sgattaiolare fuori dall’edicola dal retro, fino ad arrivare presso la sua abitazione. L’uomo l’ha notata, però, ed ha proseguito a pedinarla, ma la vittima aveva già chiamato il 112: gli agenti sono accorsi sul posto, fermando l’uomo ed arrestandolo. Aveva, a suo carico, diverse denunce per lo stesso motivo e, nello scorso febbraio, un arresto per atti persecutori.