Minaccia la madre con il coltello, poi la prende a calci per i soldi della droga: arrestato

E' dovuto intervenire il fratello per sedare la lite e chiamare i carabinieri: in manette un 23enne

A Forno Canavese I carabinieri del comando stazione di Barbania hanno arrestato un 23enne del posto per maltrattamenti. Al culmine di un litigio con la madre, che gli aveva negato la somma di 70 euro per l’acquisto di droga, il giovane l’ha minacciata con un coltello e l’ha colpita con diversi calci.

L’INTERVENTO DEL FRATELLO

E’ dovuto intervenire il fratello per sedare la lite e chiamare il 112. La vittima ha dichiarato ai militari dell’Arma, prontamente intervenuti sul posto, che le liti e le minacce sono iniziate nel mese di luglio di quest’anno perché il figlio pretendeva la consegna giornaliera di 70/100 euro per l’acquisto di sostanza stupefacente. La donna è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale di Cirié per essere medicata.