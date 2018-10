Minaccia la moglie e poi aggredisce la suocera: arrestato dalla polizia

La donna, intervenuta per difendere la figlia, si è rifugiata in un'altra stanza e da qui ha chiamato le forze dell'ordine

A farlo arrestare è stata la suocera. Un 41enne di nazionalità romena, con diversi precedenti alle spalle, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dagli agenti della squadra volante, intervenuti a Torino in un condominio del quartiere Barriera Milano, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che lamentava comportamenti violenti del genero. Giunti sul posto, i poliziotti, hanno trovato l’uomo sulle scale del condominio.

LA SUOCERA CHIAMA LA POLIZIA

Dal racconto della moglie è emerso un vissuto di minacce e violenze che si protraeva da lungo tempo. In particolare quel giorno l’arrestato è rientrato a casa ubriaco e ha prima minacciato la consorte e poi aggredito la suocera, intervenuta in difesa della figlia. In preda all’ira l’uomo ha strattonato la donna, che, dopo aver trovato rifugio in un’altra stanza, ha chiamato la polizia.