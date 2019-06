Minaccia la titolare di un bar e schiaffeggia un agente: donna di 45 anni agli arresti

Per essere stata allontanata dall'esercizio

Frequentava abitualmente un bar di via Veglia dove, spesso alterata a causa dell’abuso di alcol, molestava gli avventori. Dopo essere stata invitata ad allontanarsi, per una settimana, ha iniziato a tartassare la titolare dell’esercizio.

Protagonista della vicenda una cittadina italiana di 45 anni, autrice per una settimana di minacce continue e di lanci di oggetti contro il locale. In particolare sabato scorso, verso ora di pranzo, la 45enne si è presentata all’interno del bar fuori di sé: ha danneggiato il frigorifero delle bevande, minacciando la proprietaria.

Un cliente è riuscito a fermarla e ha chiamato la polizia. Gli agenti della squadra volante, intervenuti con tempestività, hanno denunciato in stato di libertà la donna per minacce gravi e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere in quanto, all’interno della sua borsa, deteneva un coltello da cucina.

Nel corso delle procedure di identificazione, inoltre, la stessa donna ha colpito con un calcio e uno schiaffo un agente ed è stata quindi arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.