Minaccia di morte l’ex fidanzata e la fa perseguitare dagli amici

Stalkerizza la ex fidanzata e per essere certo dell’efficacia della persecuzione si fa aiutare anche da quattro amici. Ed è proprio con l’accusa di atti persecutori che è stato rinviato a giudizio Vincenzo Agostino, 53 anni, residente a Romano Canavese.

L’uomo avrebbe perseguitato l’ex amante, con telefonate multiple, messaggi minatori, tanto da far vivere la donna nel terrore. Secondo la procura di Ivrea, che ha coordinato le indagini, ad aiutarlo nel suo intento ci sarebbero state altre quattro persone: Giampiero Sordello, 59 anni, Damiano Giordano, 48 anni, Iris Frega, 39 anni e Denis Allegri, 37 anni.

Il processo si è aperto ieri al tribunale di Ivrea davanti al giudice Anna Mascolo. Ogni giorno l’imputato, secondo l’accusa, contattava la sua ex amante, con dieci, quindici telefonate, pregandola di tornare con lui ed a volte minacciandola. In un messaggio le ha anche scritto, che se non avesse ripreso la relazione con lui, «le avrebbe tagliato le gambe». In altre missive, le chiedeva con fare aggressivo somme di denaro, a suo dire prestiti, che secondo la Procura non avrebbe mai concesso alla donna. Infine il 53enne avrebbe ingaggiato i complici, i quattro di cui sopra, nel tentativo di farle ritirare la denuncia, cosa che non è avvenuta. Questi ultimi si rivolsero alla presunta vittima dicendole che era in pericolo di vita e che l’unico modo per salvarsi era togliere la denuncia nei confronti di Agostino. In due occasioni la vittima si è ritrovata le gomme della sua automobile danneggiate. Per rovinare la vita della donna, l’imputato, avrebbe utilizzato anche i social. Con un falso profilo Facebook, comparvero sulla pagina pubblica di un ristorante in cui lei lavorava frasi denigratorie nei suoi confronti arrivando a chiedere ai gestori di licenziarla.

Il processo continuerà il 12 dicembre prossimo.