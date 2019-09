Minaccia strisciante a Mirafiori. «I serpenti invadono i giardini»

Mirafiori Sud come Borgo Vittoria. Continuano gli avvistamenti dei serpenti nelle aree verdi di Torino e adesso nei quartieri di periferia qualcuno inizia a preoccuparsi. L’altro giorno, infatti, un rettile è stato visto strisciare nei giardini vicino al “fungo” di Mirafiori, all’angolo tra via Buriasco e via Biscaretti. L’animale, lungo pressappoco trenta centimetri, è stato fotografato e l’immagine è poi finita sui social network del quartiere. Trattasi, anche in questa circostanza, di un biacco, un rettile assolutamente innocuo per l’uomo ed anzi molto utile per l’ecosistema. Un animale che può capitare spesso di vedere in città nei giardini dove c’è l’erba molto alta – e a Torino quest’anno le “giungle” abbondano nonostante gli sfalci – e che a volte viene scambiato erroneamente per una vipera.

Rettili, i biacchi, che si aggirano per i quartieri in cerca di cibo, soprattutto topi, e che negli ultimi anni si vedono con sempre più frequenza a causa dell’innalzamento delle temperature. Solo pochi giorni fa, un altro incontro insolito era capitato a Borgo Vittoria, per la precisione in via Sospello 117. In quest’ultimo caso però il biacco non era stato visto strisciare nei giardini, ma addirittura mentre si arrampicava sul cancello esterno di un palazzo, vicino a un citofono. E a luglio, sempre in Borgo Vittoria, dei residenti avevano fotografato un altro serpente di fronte a una farmacia in via Orvieto. Un anno fa, a San Salvario, il nucleo tutela flora e fauna della Città Metropolitana aveva invece recuperato un saettone, altro esemplare non pericoloso, che era finito dentro un tombino.

Purtroppo in città il numero dei serpenti è aumentato negli ultimi anni e gli interventi di recupero si sono moltiplicati. La ragione è semplice e va ricercata nella presenza sempre più massiccia dei topi, la preda preferita di questi rettili che magari possono spaventare ma sono degli ottimi “de-rattizzatori”.