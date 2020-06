Minaccia di uccidersi e poi scompare. Per il lockdown aveva perso il lavoro

Il Covid è una tragedia. Non solo per i lutti, ma per lo strazio che provoca nelle famiglie dove, chi le mantiene è stato costretto a smettere di lavorare. Mesi di lockdown e l’assenza di mancate entrate economiche in famiglia possono provocare sconforto e frustrazione. Ciò è quanto è accaduto a Ion Ghitmanenco, 40 anni, moldavo, ma da tempo residente a Torino in corso Molise. Una vita da immigrato, poi l’amore della vita, riconosciuto in una ragazza di 25 anni, Liuba Culbacenco, anche lei moldava. Sei mesi fa, infine, il loro amore è stato coronato dall’arrivo della piccola Ionela e sembrava la prosecuzione di una favola senz’altro a lieto fine. Ma la congiuntura conseguenza al coronavirus si è abbattuta sulla famiglia di Ion, così come su altre centinaia di altre. Lui, che faceva il muratore, è rimasto a casa, senza lavoro, senza ammortizzatori sociali, senza alcuna prospettiva, Una situazione critica che ha avuto riflessi non secondari nei rapporti famigliari.

