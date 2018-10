Minacciano due diciottenni con un coltello: “Dateci i cellulari”. Coppia di rapinatori in manette

La polizia ha rintracciato i malviventi in via Cravero. Un complice è riuscito a fuggire. L'accusa è di rapina aggravata in concorso

Per rubare dei cellulari, hanno minacciato con un coltello e preso per il collo due diciottenni di origine turca. Un italiano di 22 anni e un marocchino di 24 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati arrestati dalla polizia.

E’ ACCADUTO DI NOTTE, SUL BUS

L’aggressione è avvenuta a Torino, di notte, su un autobus 57 in lungo Stura Lazio, all’altezza di Strada Settimo. Le volanti della polizia hanno rintracciato i malviventi in via Cravero. Un complice è riuscito a fuggire. L’accusa è di rapina aggravata in concorso.