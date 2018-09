Minacciata con la pistola da un’auto. Tre denunciati: «Era solo un gioco»

Una brutta esperienza quella vissuta un paio di settimane fa, il 15 settembre, da una settimese di 45 anni minacciata con un’arma giocattolo.

Il tutto è avvenuto in via Castiglione, la strada che collega Settimo al versante collinare dove, nei pressi di un semaforo, la donna è stata affiancata da un’auto con a bordo tre ragazzi tra i 21 e i 24 anni. Con le auto fianco a fianco, l’uomo alla guida ha tirato giù il finestrino ed estratto una pistola (poi rivelatasi giocattolo) puntandola contro la signora che, presa dal panico, ha corso il rischio di perdere il controllo della sua auto. Passato lo shock la donna è riuscita a proseguire e ad allontanarsi dall’auto degli aggressori. Poco dopo si è recata presso il comando dei carabinieri di Settimo Torinese per denunciare e raccontare quanto accaduto. La fuga dei tre malviventi è durata pochissimo, il gruppo, infatti, è stato rintracciato il pomeriggio stesso da una pattuglia delle forze dell’ordine. I tre sono stati identificati e denunciati per minaccia.

La storia, però, non è finita lì. Qualche giorno dopo i ragazzi hanno provato a chiedere scusa alla donna, spiegando come la loro azione fosse solo frutto di uno “stupido gioco” e che da parte loro non esisteva nessun intento minaccioso. Il padre di uno di questi ha messo nero su bianco una lettera di scuse indirizzata alla donna per chiederle di fare un passo indietro rispetto alla denuncia presentata. Nonostante questo, però, la donna ha deciso di proseguire nella sua azione. Troppo grande lo spavento provato in quel giorno di fronte alla minaccia di una pistola puntata contro la propria auto. Per fortuna il fatto non ha avuto conseguenze ma la donna al volante, molto spaventata, sarebbe anche potuta finire fuori strada. In ragione di questo la settimese ha deciso di portare avanti la denuncia. D’altronde, quando il ragazzo alla guida le ha puntato la pistola attraverso il finestrino la donna non sapeva di trovarsi di fronte un’arma giocattolo ma pensava si trattasse di un’arma vera e propria e quindi ci fosse il reale rischio di perdere la vita o di essere derubata. Per fortuna, invece, si parla solo di uno stupido gioco, una “burla” costata cara ai ragazzi che sono stati denunciati per minaccia.