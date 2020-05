“Mini” deejay set per salvare l’estate

Fra i tanti punti ancora da chiarire per quanto riguarda la fine del lockdown, una cosa certa, purtroppo, esiste. Ossia, che le discoteche non apriranno, nella migliore delle ipotesi, fino all’autunno prossimo. Nessuna speranza (al momento) neppure per quelle a cielo aperto. A farne le spese, oltre a proprietari e organizzatori, ci sono loro, i deejay, una delle categorie maggiormente colpite dalla quarantena perché parte di un settore borderline il cui unico salvagente è rappresentato dai 600 euro della partita Iva. Per il resto, poco interesse, e un silenzio assordante al quale, loro, certamente non sono abituati. Ecco allora lo sfogo di alcuni tra i più noti padroni delle consolle torinesi.

Gianluca Argante: «Sono diventato papà da cinque mesi e se il lockdown mi ha permesso di stare più tempo con mio figlio, allo stesso tempo sento la necessità di tornare a guadagnare bene. Per questa ragione sto valutando la possibilità di trasferirmi in Oriente, dove lavoro da tempo. Sono in contatto con la Thailandia, loro a breve riapriranno la vita notturna».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++