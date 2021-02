Due morti sulle strade in appena cinque giorni. E la sensazione che con la pandemia i poveri, in città, siano sempre di più. Mai come quest’anno è l’emergenza clochard a far parlare tutta la città. Dai ricoveri lungo le vie del centro storico, spesso oggetto di blitz delle forze dell’ordine, passando per i dormitori improvvisati in periferia, la sensazione è che ci sia ancora molto lavoro da fare. Per questo motivo il capogruppo di Azione in Circoscrizione 6, Numinato Licari, ha presentato un ordine del giorno (documento votato all’unanimità dei presenti) per chiedere di affrontare l’emergenza posti letto notturni per persone in difficoltà.

«L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato ai Servizi Sociali ed in collaborazione con la Caritas Diocesana gestisce, in maniera diretta o indiretta, una serie di strutture per l’accoglienza notturna per le persone in difficoltà – spiega Licari -. -Ma i locali e queste strutture sono in grado di far fronte, giornalmente, a circa 230 posti letto notturni, ben al di sotto delle richieste effettive, obbligando moltissime persone a cercare luoghi di fortuna».

Così si spiega, per esempio, la nascita di un dormitorio sotto il portico di via Leoncavallo. Senza scomodare le occupazioni delle vecchie fabbriche abbandonate, su tutte la Gondrand di via Cigna o l’ex Carlin di via Lauro Rossi. Aree che non sono in grado di garantire alcun riparo dal freddo e, al contrario, risultano spesso pericolanti e a rischio crollo, con condizioni igenico-sanitarie inesistenti.

«Usiamo strutture semichiuse – continua Licari -, per dare uno spazio a queste persone. Creiamo mini dormitori in ogni periferia, per evitare quanto successo in corso Taranto. Dove un uomo, a causa del freddo, ha perso la vita in un giardino. Nessuna di queste persone prenderà un bus per andare a dormire dall’altra parte della città. Diamo loro più luoghi dove andare a dormire». Ma alcune delle opzioni esistenti – Maria Adelaide e Astanteria Martini, per esempio – si sono sempre scontrate con la burocrazia. Non trovando mai, di fatto, un appiglio.