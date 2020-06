Minimarket da incubo in zona Aurora: sequestrati 11 chili di alimenti in cattivo stato [FOTO]

Domenica mattina gli agenti di polizia del commissariato Dora Vanchiglia, nell’ambito di un servizio straordinario cui ha preso parte anche personale della Polizia Municipale, Sez. Aurora, hanno effettuato un controllo congiunto del quadrilatero compreso fra corso Giulio Cesare, corso Vercelli, Lungo Dora Napoli e corso Emilia, e in quello compreso fra corso Vigevano, corso Vercelli, via Cuneo e via Damiano.

All’interno di un minimarket ubicato in corso Giulio Cesare, condotto da un trentaseienne proveniente dal Bangladesh, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato alimenti in cattivo stato di conservazione.

Nello specifico, all’interno di un frigorifero congelatore a pozzetto, sono stati rinvenuti 11 chili di alimenti congelati (pesce e verdure), riposti il pesce in sacchetti aperti, mentre le verdure all’interno di confezioni lacerate che facevano fuoriuscire il prodotto all’interno del congelatore, non consentendone una adeguata conservazione e non proteggendolo dalla contaminazione di agenti esterni. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato per la cattiva conservazione del cibo.