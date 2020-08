Il ministro arrestato per mafia: «Così conquisteremo l’Europa»

«Avete oggi la possibilità di eleggere il vostro nuovo Don. La famiglia radicale è registrata in tutto il mondo: siamo in Canada, RegnoUnito, Olanda, Asia, Malesia, Ghana… se hai un affare in questi paesi già nominati stai tranquillo che ci sono nostri membri e che ti puoi fidare».

Quando Osaze Osemwegie, detto Cesar, il 21 settembre 2013 al Boscolo Tower Hotel di Bologna impartiva agli affiliati dei Maphite le ultime direttive per riorganizzare la mafia nigeriana in Europa, non era ancora un ministro in Nigeria. Ma ambiva al potere, nella sua terra natia, per avere la copertura delle forze dell’ordine e far espandere il gruppo in tutto il mondo.

