Minorenne alla guida di auto non assicurata: non era la prima volta

Gli agenti lo avevano già sanzionato per lo stesso motivo

Un diciassettenne è stato sorpreso alla guida di un’automobile, insieme a un coetaneo minorenne, dagli agenti della Polizia Municipale di Torino. I due abitano entrambi in un campo nomadi. Il diciassettenne era stato già sanzionato, perché al volante, alcune settimane fa dagli stessi agenti. L’auto, una Fiat Stilo, priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile, è stata sequestrata e affidata in custodia a un autosoccorso convenzionato.