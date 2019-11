“Ciao, vi amo tutti”: 15enne fugge per amore da Asti a Nichelino. Ritrovata dai carabinieri

Minorenne fugge per amore. I carabinieri la ritrovano il giorno dopo a Nichelino. Era la mezzanotte a cavallo tra il 2 e il 3 novembre scorsi quando una 15enne astigiana,

sfruttando il sonno della famiglia, ha pensato bene di lasciare un biglietto sulla scrivania della sua cameretta, con su scritto “ciao, vi amo tutti“, facendo perdere le proprie tracce.

IL FRATELLO LANCIA L’ALLARME

Ad accorgersene, per primo, il fratello che, una volta rientrato a casa da una serata trascorsa in compagnia degli amici, ha trovato la porta aperta e la luce della camera da letto della sorella accesa. Immediato è scattato l’allarme e i carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno avviato un’ininterrotta attività d’indagine coordinata dal comandante della compagnia di Asti.

AVEVA CONOSCIUTO UN COETANEO SU INSTAGRAM

Il lavoro d’intelligence dei militari ha consentito, nelle prime ore dell’alba, di comprendere come l’adolescente, che mai prima di quel momento aveva tenuto comportamenti del genere oppure dato segnali di disagio, si fosse diretta in treno nel Torinese, verso le 22. Il motivo? Incontrare un coetaneo conosciuto su Instagram qualche sera prima.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Le indagini hanno condotto in caserma anche alcuni amici della ragazza, a conoscenza del piano della giovane, ma ignari dell’identità del “Romeo virtuale”. Così, grazie ad un esame incrociato delle prime indicazioni e del monitoraggio dei profili social che potessero coincidere con quello su cui la giovane aveva conosciuto l’ignoto spasimante, nonché grazie alla localizzazione delle utenze cellulari della minorenne, le forze dell’ordine sono riuscite a circoscrive il luogo della possibile fuga individuandolo nel Comune di Nichelino (Torino).

LUI L’AVEVA RIACCOMPAGNATA IN STAZIONE

Un volta risaliti alle generalità del ragazzo, un 16 enne del posto, questi è stato condotto in caserma e qui ha confermato l’avvenuta conoscenza della ragazza con la quale, a suo dire, una volta incontrata, aveva deciso di non proseguire la serata e di riaccompagnandola alla stazione ferroviaria.

RINTRACCIATA IN UN PARCO A NICHELINO

Una volta riattivata l’utenza cellulare, che in gran parte del tempo era rimasta spenta per evitare di essere rintracciata, alle ore 15 del 3 novembre, i carabinieri di Asti sono riusciti ad individuare la giovane fuggitiva “intercettandola” in un parco di Nichelino. La 15enne è stata trovata e quindi riaccompagnata a casa dei genitori che, disperati per la preoccupazione, hanno così potuto riabbracciarla e sincerarsi delle sue ottimi condizioni di salute.

IL RISCHIO DELLE CONOSCENZE AL BUIO

Una vicenda conclusasi per il meglio ma che sottolinea, avvisano i carabinieri, ancora una volta il rischio cui si va incontro nei casi di “conoscenze al buio sui social“.