Minorenni arrestati per rapina in concorso ai danni di un minimarket

E’ accaduto a un dipendente di un minimarket di corso Francia martedì scorso: due minorenni si sono introdotti nel minimarket e mentre uno prelevava due bevande, l’altro ha cercato di afferrare il cellulare del dipendente, vicino al registratore di cassa. Questi però riesce a fermarlo e a quel punto l’altro ragazzo lo colpisce con un pugno alla tempia.

A questo punto i due hanno intimato al dipendente di dare via l’incasso e, al suo rifiuto, i ragazzi hanno tentato invano di sradicare il registratore di cassa, danneggiandolo. Dopo aver gettato a terra i contenitori di caramelle sono usciti portando via con sé le bevande e alcuni dolciumi. Una volta all’esterno del minimarket, prima di darsi alla fuga su una vettura GTT della linea 36, hanno lanciato dei sassi contro le vetrate del negozio.

L’INTERVENTO

La vittima ha dato subito l’allarme. Mentre gli agenti di una volante raccoglievano il racconto della vittima, gli altri, grazie alla collaborazione tra la centrale operativa della questura e la centrale GTT, hanno intercettato e fermato a Collegno il mezzo pubblico con i due giovani ancora a bordo, entrambi poi tratti in arresto per rapina in concorso.